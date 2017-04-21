Одеську область засипало снігом, - ФОТО

На Одещині вночі випав сніг, що призвело до виникнення надзвичайних ситуацій по всій області.

Так, о 8 ранку рятувальники повідомили, що за добу підрозділи Головного управління ДСНС України в Одеській області здійснили 11 виїздів на допомогу водіям у визволенні автомобілів зі бездоріжжя та снігових заметів, повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.



Фото: odesa.dsns.gov.ua

Вказується, що залучалися рятувальники Роздільнянського, Тарутинського, Біляївського, Іванівського, Лиманського, Болградського та Окнянського районів.



Фото: odesa.dsns.gov.ua

"Всього було вилучено 97 одиниць автотранспорту, з них 2 карети швидкої медичної допомоги. Врятовано 321 людину, з них 55 дітей", - повідомили в ДСНС.

"З 19.00 20 квітня у зв’язку з погіршенням погодних умов заборонено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 "Київ-Одеса", на ділянці км 308+000 км 464+122 до особливого розпорядження", - повідомили рятувальники.



Фото: odesa.dsns.gov.ua

Згідно із повідомленням ПАТ "Одесаобленерго" станом на 06:00 внаслідок вітру відключено 245 населених пунктів районів області.

Нагадаємо, що квітнева заметіль засипала Харків рекордною кількістю снігу. Синоптики кажуть, що по області товщина снігового покрову місцями сягала 24 см.

Як відомо, в Україні розпочалося різке похолодання, а в Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях випав сніг. У Дніпрі через снігопад сьогодні стався транспортний колапс: снігом замело траси і аеропорт.

Відтак, у місті до п'ятниці закрили школи. За інформацією мера міста Бориса Філатова, стихія повалила майже 3 тис. дерев, можливі підтоплення, перебої з електрикою і водою.

Зазначимо, за півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.

Додамо, що Укргідрометцентр прогнозує можливу втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури на південному сході України.