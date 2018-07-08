"Одеський авіазавод" будуватиме літаки спільно з чехами та американцями
Підприємства домовились створити міжнародний Регіональний Сервісний Центр для проведення ремонту літаків і вертольотів, а також запровадження ряду процедур і процесів у контексті організації навчання курсантів і пілотів за чинними програмами НАТО, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".
"Україна є однією з небагатьох країн, яка може створювати літаки, і наша задача – об‘єднати українські конструкторські та виробничі потужності із сучасною західною авіонікою. Це дозволить інтегрувати українське авіабудування у загальносвітову систему", – сказав Олександр Пащенко, заступник гендиректора "Укроборонпрому".
Нагадаємо, що до кінця 2018 року Повітряні сили Збройних сил України отримають близько 30 модернізованих винищувачів і штурмовиків.
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