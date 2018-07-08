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"Одеський авіазавод" будуватиме літаки спільно з чехами та американцями

В "Укроборонпромі" говорять, що це дозволить інтегрувати українське авіабудування у загальносвітову систему
ДП "Одеський авіаційний завод" разом із американською компанією Aviastar Invest Corp та DISTAR CZ a.s. з Чехії, досягли домовленості про початок кооперації з розробки та виробництва літаків в Україні.
"Одеський авіазавод" будуватиме літаки спільно з чехами та американцями Фото: dpa.com

Підприємства домовились створити міжнародний Регіональний Сервісний Центр для проведення ремонту літаків і вертольотів, а також запровадження ряду процедур і процесів у контексті організації навчання курсантів і пілотів за чинними програмами НАТО, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Україна є однією з небагатьох країн, яка може створювати літаки, і наша задача – об‘єднати українські конструкторські та виробничі потужності із сучасною західною авіонікою. Це дозволить інтегрувати українське авіабудування у загальносвітову систему", – сказав Олександр Пащенко, заступник гендиректора "Укроборонпрому".

Нагадаємо, що до кінця 2018 року Повітряні сили Збройних сил України отримають близько 30 модернізованих винищувачів і штурмовиків.

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07 08 2018 11:35
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