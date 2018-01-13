Одеський депутат Бабенко каже, що не пропонував хабара детективу НАБУ
Як написав він на сторінці у Facebook, інформація про причетність до хабара є "вигадкою і провокацією".
"Я категорично відмовляюсь від усіх обвинувачень у мою адресу і вимагаю від НАБУ, якщо у них є честь і совість, або оголосити будь-які докази проти мене, аудіо, відео або вибачитися", – написав він.
Депутат облради також стверджує, що інформація про повідомлення йому підозри не відповідає дійсності.
При цьому Бабенко зазначає, що в найближчий час повернеться до Києва і прийде в НАБУ для отримання обґрунтованих пояснень.
"Якщо у них будуть до мене запитання, я відповім на кожне з них", – написав депутат.
Сьогодні ЗМІ повідомляли, що Олегу Бабенку, якому висунуто підозру у спробі дати хабар детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), вдалося втекти від спецназу, який намагався його затримати.
Нагадаємо, 12 січня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України повідомили про підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільникові за пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. доларів співробітникові НАБУ.
Гроші детективу НАБУ пропонували в обмін на зняття арешту з рахунків ТОВ, задіяного в корупційній схемі із заволодінням коштів держбюджету Одеси.
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