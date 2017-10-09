Одеський гонщик загинув на чемпіонаті України з авторалі

Машину екіпажу викинуло з траси і вдарило об бетонну опору

Одеський гонщик Сергій Коробейников загинув біля села Стрілецький Кут Чернівецької області, де в ці дні проходить чемпіонат України "Буковина-2017" з авторалі.

Як повідомляє "Думська", машину ГАЗ 2410 "Волга" екіпажу Коробейникова викинуло з траси на високій швидкості, і вона влетіла в бетонну опору.

61-річний гонщик загинув на місці, а штурман Андрій Паненко з переломом шиї доставлений в лікарню.

Нагадаємо, чоловік, намагаючись перетнути ділянку траси під час чемпіонату України з міні-ралі на Миколаївщині, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув.

Чемпіон світу 2006 року з мотоперегонів Нікі Хейден помер від травм, отриманих у результаті інциденту в Італії.