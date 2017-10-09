СПОРТ НОВИНИОдеський гонщик Сергій Коробейников загинув біля села Стрілецький Кут Чернівецької області, де в ці дні проходить чемпіонат України "Буковина-2017" з авторалі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Одеський гонщик загинув на чемпіонаті України з авторалі
Машину екіпажу викинуло з траси і вдарило об бетонну опору
Фото: dumskaya.net
Як повідомляє "Думська", машину ГАЗ 2410 "Волга" екіпажу Коробейникова викинуло з траси на високій швидкості, і вона влетіла в бетонну опору.
61-річний гонщик загинув на місці, а штурман Андрій Паненко з переломом шиї доставлений в лікарню.
Нагадаємо, чоловік, намагаючись перетнути ділянку траси під час чемпіонату України з міні-ралі на Миколаївщині, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув.
Чемпіон світу 2006 року з мотоперегонів Нікі Хейден помер від травм, отриманих у результаті інциденту в Італії.
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10 09 2017 21:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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