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Одеський гонщик загинув на чемпіонаті України з авторалі

Машину екіпажу викинуло з траси і вдарило об бетонну опору
Одеський гонщик Сергій Коробейников загинув біля села Стрілецький Кут Чернівецької області, де в ці дні проходить чемпіонат України "Буковина-2017" з авторалі.
Одеський гонщик загинув на чемпіонаті України з авторалі Фото: dumskaya.net

Як повідомляє "Думська", машину ГАЗ 2410 "Волга" екіпажу Коробейникова викинуло з траси на високій швидкості, і вона влетіла в бетонну опору.

61-річний гонщик загинув на місці, а штурман Андрій Паненко з переломом шиї доставлений в лікарню.

Нагадаємо, чоловік, намагаючись перетнути ділянку траси під час чемпіонату України з міні-ралі на Миколаївщині, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув.

Чемпіон світу 2006 року з мотоперегонів Нікі Хейден помер від травм, отриманих у результаті інциденту в Італії.

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10 09 2017 21:20
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