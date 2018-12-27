Одеський кінофестиваль запроваджує "Приз глядацьких симпатій"
"Фільм-переможець у новій номінації визначатиметься глядачами кінофестивалю, які виставлятимуть оцінки фільмам-учасникам Національної конкурсної програми за шкалою від 1 до 5 одразу після закінчення показу кожної з картин. Підрахунок результатів глядацького голосування проходитиме під контролем незалежних аудиторів із бездоганною репутацією (як правило, компанії “великої четвірки”)", - повідомляє прес-служба ОМКФ.
Як зазначила генеральний продюсер ОМКФ Юлія Сінькевич, від фестивалю до фестивалю спостерігається зростання інтересу глядачів до українського кіно, власне, й самих українських фільмів стає дедалі більше - у 2018 році із 1011 заявок, які надіслали, з України було 230. Окрім того, вітчизняні фільми з кожним роком набирають у якості.
"Тож цього року ми вирішили надати глядачам право обирати свого фаворита не лише у Міжнародній, але й у Національній програмі", - підкреслює вона.
До Національної конкурсної програми відбираються ігрові та неігрові повнометражні та короткометражні фільми всіх жанрів українського виробництва або копродукції з Україною, завершені після 1 січня 2018 року. З усіма номінаціями у всіх програмах можна ознайомитися на сайті ОМКФ у розділі “Регламент”.
Заявки на участь у конкурсних програмах ювілейного, 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю приймаються до 12 квітня 2019 року.
Нагадаємо, ігровий короткометражний фільм "Штангіст" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув чотири нагороди на кінофестивалі Žubroffka International Short Film Festival у Польщі.
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