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Одеський "Правий сектор" відповів на звинувачення в антисемітизмі

"Ми чітко розрізняємо поняття "євреї" та "ж**и"
Глава одеського осередку "Правого сектору" Тетяна Сойкіна заявила, що її слова про євреїв, виголошені під час маршу 2 травня в Одесі, були вирвані з контексту.
Одеський "Правий сектор" відповів на звинувачення в антисемітизмі Фото: facebook.com/asketka

"По-перше, я хочу попросити вибачення у всіх, кого образила ця фраза. По-друге, наголошую, що під "жи**ми" я не мала на увазі євреїв, адже звинувачувати НВР "Правий сектор" в антисемітизмі - абсурд", - написала вона у Facebook.

"Ми чітко розрізняємо поняття "євреї" та "ж**и". Перші - представники дружньої нації. Ті, хто разом з нами бореться за Україну та її майбутнє. Другі - ті, хто належить до олігархічних кланів і керуючись своїми меркантильними інтересами грабує та знищує Україну... Ще Степан Бандера підкреслював, що в нас дружнє ставлення до представників інших народів, які пліч-о-пліч із нами будують Українську Соборну Самостійну Державу", - пише Сойкіна.

За її словами, "Правий сектор" завжди засуджував вандалізм щодо пам'ятника Жертвам Голокосту.

"Серед нашого членства є євреї. Також вони є і в бойових підрозділах, що не може не викликати у мене безмежної поваги", - додала вона.

Нагадаємо, що поліція Одеси розпочала провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян під час акцій, які пройшли в місті 2 травня.

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