Одеський припортовий заборгував Укртрансгазу близько 500 млн грн

"Укртрансгаз" неодноразово звертався до ОПЗ з вимогою щодо термінового погашення заборгованості і чіткого виконання умов постачання газу

ПАТ "Одеський припортовий завод" є найбільшим боржником ПАТ "Укртрансгаз" серед промислових підприємств України і станом на 31 січня 2018 року заборгував 473,3 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Укртрансгазу.

"Станом на 31 січня 2018 року розмір сукупної заборгованості ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) перед ПАТ "Укртрансгаз" за надані послуги балансування і транспортування газу становить 473,3 млн гривень. З них 434 млн грн складає заборгованість за отримані послуги балансування, ще 39,3 млн грн - за послуги транспортування газу. Таким чином, Одеський припортовий завод є найбільшим боржником Укртрансгазу серед промислових підприємств України", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що "Укртрансгаз" неодноразово звертався до ОПЗ з вимогою щодо термінового погашення заборгованості і чіткого виконання умов постачання газу, визначених Кодексом постачання та укладеними договорами. Проте жодних дій підприємством-боржником щодо врегулювання проблеми майже півмільярдної заборгованості не було вчинено.

25 січня 2017 року компанія "Укртрансгаз" отримала від замовника послуг ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" місячну заявку (номінація на січень) на транспортування 3 млн куб. м природного газу для потреб ОПЗ та повідомлення від заводу про відновлення свого виробництва.

Нагадаємо, 29 січня 2018 року на Одеський припортовий завод почав надходити газ за давальницькою схемою, що створило можливість для запуску підприємства.

У листопаді 2017 року Одеський припортовий завод припинив роботу через вихід з ладу одного з агрегатів. При цьому, на підприємстві не змогли спрогнозувати можливість відновлення роботи підприємства в майбутньому, оскільки ОПЗ може працювати тільки за давальницькою схемою, а регулярні зупинки заводу ставлять під загрозу виконання умов договору та контрактів з покупцями.

Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.