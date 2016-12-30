Одеський припортовий завод зупинився

Одеський припортовий завод повідомив, що зупиняє виробництво і цехи.

"У зв'язку з високою ціною природного газу, що його постачає НАК "Нафтогаз України", яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшого постачання природного газу у 2017 році з боку НАК "Нафтогаз України" до погашення наявного боргу, прийнято рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу", - повідомляють на сайті ОПЗ.

Зараз завод за погодженням із Фондом державного майна веде пошук компаній, зацікавлених в оренді його цілісного комплексу на тривалий період.

Тим часом багаторічний голова правління ОПЗ Валерій Горбатко звільнився зі своєї посади, повідомило підприємство в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядова рада заводу прийняла відставку Горбатка 28 грудня. Той послався на проблеми зі здоров'ям.

Горбатко керував ОПЗ із квітня 2004 року.

Нагадаємо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив другий позов Ostchem і стягнув з ОПЗ $193,36 млн основного боргу за поставки газу і $57,8 млн пені.

Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.