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Одеський припортовий знову зупинив роботу

Через проблеми з запуском виробництва, група компаній "ЕРУ", яка працює з ОПЗ, не змогла підписати контракти на продаж кінцевої продукції
"Одеський припортовий завод" знову зупинив роботу через проблеми з одним з компресорів.
Одеський припортовий знову зупинив роботу Фото: infoindustria.com

"Ми почали запуск заводу 26 жовтня - завод запустився, але 1 листопада вийшов з ладу ключовий компресор, через який довелося зупиняти виробництво. З 1 листопада ми три рази намагалися його запустити. Ремонтували, виходили на потужність, компресор починав вібрувати, доводилося зупиняти", - повідомив перший заступник голови правління підприємства Микола Щурик, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Щурикова, через проблеми з запуском виробництва, група компаній "ЕРУ", яка працює з ОПЗ, не змогла підписати контракти на продаж кінцевої продукції.

Нагадаємо, 11 жовтня Фонд держмайна України затвердив терміни продажу пакетів акцій ряду підприємств, в тому числі Одеського припортового заводу, Донбасенерго, Одесаобленерго і Сумиобленерго.

В грудні 2016 року Одеський припортовий завод (ОПЗ) вже заявляв про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу. Проте в лютому 2017 ОПЗ відновив роботу.

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20 11 2017 16:25
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