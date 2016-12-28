Одеський припортовий зобов'язали виплатити Фірташу $250 млн
Таке рішенні суд прийняв 22 грудня, він оприлюднений в єдиному реєстрі. Про це стало відомо з ухвали Південного міського суди Одеси, який відмовив кіпрській компанії Ostchem Фірташа в виконанні рішення Стокгольмського арбітражу, інформує ЛІГА.net.
З тексту рішення випливає, що 25 липня цього року Стокгольмський арбітраж задовольнив другий позов Ostchem і стягнув з ОПЗ $193,36 млн основного боргу за поставки газу і $57,8 млн пені за прострочення платежів. Раніше про це рішення не було відомо.
Перед цим, 31 березня цього року, Стокгольмський арбітраж задовольнив клопотання Ostchem Holding Limited і постановив Одеському припортовому заводу до 31 серпня 2016 року утриматися від відчуження або обтяження будь-яким чином своїх необоротних активів.
Суд відмовив задовольнити клопотання компанії Фірташа в зв'язку з неправильним оформленням документів юристами Ostchem.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.
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