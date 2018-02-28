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Одеський суд покарав чотирьох фігурантів "схем Курченка"

Вироком суду чотирьох підсудних позбавлено волі на термін 5 років з іспитовим терміном в 1 рік
Київський райсуд Одеси виніс вироки чотирьом фігурантам “схем Курченка”, а щодо терміналу "Лагуна-Рені" вартістю понад 100 мільйонів гривень застосовано спецконфіскацію
Одеський суд покарав чотирьох фігурантів "схем Курченка" Фото: gettyimages.com

Про це заявив на брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко, повідомляє "Укрінформ".

"Суд встановив, що екс-керівник і три підлеглі співробітники товариства з обмеженою відповідальністю "Лагуна-Рені" діяли у складі злочинної організації під керівництвом Курченка, сприяючи умисному ухиленню від сплати обов'язкових платежів. Підсудні організовували складання завідомо неправдивих офіційних документів. Однак уклали з прокурором угоду про визнання винуватості та сприяли розкриттю злочину", - зазначив Жученко.

Вироком суду чотирьох підсудних позбавлено волі на термін 5 років з іспитовим терміном в 1 рік, а також на 1 рік позбавлення права обіймати матеріально відповідальні посади.

За результатом розгляду клопотання прокуратури Одещини вироком Київського райсуду також застосовано спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу орієнтовною вартістю понад 100 мільйонів гривень. ТОВ "Лагуна-Рені" придбано у 2012 році членами злочинної організації та використовувалося для маскування злочинів щодо ухилення від сплати податків під виглядом фіктивного вивезення нафтопродуктів.

Зараз триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, пов'язаному з "схемою Курченка", завдяки якій до держбюджету не надійшло 1 мільярд 200 мільйонів гривень обов’язкових платежів.

30 травня 2017 року прокуратура Одеської області погодила й надіслала Сергієві Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів.

Рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.

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28 02 2018 22:33
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