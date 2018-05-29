Одеський суд поновив на посаді прокурора, люстрованого у 2015 році

Сам Кузьменко каже, що повертатися в прокуратуру зараз не збирається

Одеський апеляційний адміністративний суд поновив на посаді люстрованого прокурора Печерського району Києва і Приморського району Одеси Олександра Кузьменка. Йому також повинні виплатити майже 300 000 гривен зарплати за час "вимушеного прогулу".

Кузьменка звільнили в березні 2015-го відповідно до Закону "Про очищення влади", більш відомого як закон про люстрацію. Причиною стала його робота на посаді першого заступника прокурора Печерського району під час "Революції Гідності". Протягом наступних трьох років Кузьменко регулярно позивався через звільнення, вважаючи його незаконним, повідомляють "Наші гроші".

В Одеському апеляційному адміністративному суді справу розглядала колегія суддів. Основна причина поновлення екс-прокурора на посаді - "неконституційність" закону про люстрацію, на думку суддів. При цьому Конституційний Суд України досі не оприлюднив своїх висновків з приводу закону. Тому одеські судді "побачили" неконституційність самостійно.

У складі колегії, яка розглядала справу Кузьменка, були Степан Домусчі і Олександр Кравець. Обидва подавали свої кандидатури на посади суддів Верховного Суду України, але через негативні висновки Громадської ради доброчесності не пройшли відбір. У висновках Ради названо кілька причин невідповідності цих суддів критеріям доброчесності. Одна з них - незадоволення апеляцій на заборону мирних акцій в Одесі під час "Революції Гідності".

Основним плюсом суддівського рішення для екс-прокурора є зняття заборони протягом 10 років займати посади в державному секторі, що передбачено законом про люстрацію. Сам Кузьменко каже, що повертатися в прокуратуру зараз не збирається, але не виключає такої можливості в майбутньому.

Нагадаємо, що колишній прокурор Олег Валендюк протягом 2014 – 2017 років задекларував 982,6 тисячі гривень зарплати, яку він отримав на різних посадах в органах прокуратури.