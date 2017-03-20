Одеський суд виправдав Юлію Марушевську у справі про премії на 8 березня

Малиновський райсуд Одеси розглянув 20 березня протокол про адміністративне правопорушення, складений за фактом річної давності щодо преміювання екс-керівником Одеської митниці групи співробітників митниці, в тому числі й самої Юлії Марушевської.

Сторону обвинувачення представляли в суді співробітник НАЗК та прокурор Генеральної прокуратури України Олександр Кіч, повідомляє Укрінформ.

Головуючий на суді Олексій Стариков заслухав пояснення екс-керівника митниці Марушевської, доводи сторін захисту та обвинувачення й виніс виправдальний вердикт, який зустріли оплесками присутні в судовій залі одеські громадські активісти та журналісти.

"Ніякого корупційного умислу при виданні наказу "Про виплату одноразової премії жінкам в честь свята 8 березня" у мене не було. Я йшла на роботу в митницю, не ставлячи за мету збагачуватись, а хотіла щось змінити в цій країні. Винною себе не вважаю ще й тому, що приурочений до 8 березня наказ був погоджений, згідно з регламентом ДФСУ, юридичним відділом та відділом внутрішньої безпеки, які не виявили жодних порушень", - зазначила в суді Марушевська.

Екс-керівник митниці також висловила подив, що "заяву про нібито виявлене правопорушення написав перший заступник голови СБУ Павло Демчина, який мав би займатись кримінальними провадженнями за фактами корупції у великих розмірах, а не дрібною адміністративкою. Вважаю, що висунуте звинувачення у порушенні законодавства про конфлікт інтересів є політичним замовленням, спрямованим на мою дискредитацію".

Адвокат Марушевської звернув увагу суду на те, що "відсутній не лише склад адмінправопорушення, а й сплинув річний термін, протягом якого особу можна притягнути до адміністративної відповідальності. Крім того, наданий документ про преміювання не пронумерований і не має печатки, тому вважати його доказом злочину - не можна".

У свою чергу, представник Національного агентства з питань запобігання корупції наполягав, що Марушевська порушила законодавство про конфлікт інтересів при отриманні 500 гривень премії і має нести відповідне покарання.

Втім, прокурор Генеральної прокуратури Кіч, що виступив у суді, висловив позицію ГПУ про закриття адміністративного провадження і зняття обвинувачення проти Марушевської в отриманні приуроченої до 8 березня премії розміром 500 гривень.

Нагадаємо, що 5 грудня 2016 року голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.