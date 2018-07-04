Одеський суддя Буран намагався поранити себе авторучкою в суді, - ВІДЕО
Так бурхливо суддя відреагував на продовження цілодобового домашнього арешту.
Сам він просив пом'якшити йому запобіжний захід, тому що йому "потрібно заробляти гроші і доглядати за батьками".
Буран звернувся до суддів: "Нехай мене везуть до в'язниці, якщо є обставини", повідомляє "ТСН".
Під час засідання він зірвався на крик, почав бити себе ручкою в руку, а потім і в тулуб.
29 березня детективи НАБУ спільно з Національною поліцією України викрили суддю Малиновського райсуду міста Одеси під час отримання хабара в розмірі 500 тис грн.
Коли детективи прибули до Бурана з обшуком, він намагався відстрілюватися з травматичної зброї.
31 березня Верховна Рада дозволила затримати і арештувати Бурана.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Об коррупционной солидарности
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це