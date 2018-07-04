Одеський суддя Буран намагався поранити себе авторучкою в суді, - ВІДЕО

"Не хочу я так жити", - кричав Буран

У Миколаєві під час засідання Заводського районного суду одеський суддя Олексій Буран, якого підозрюють у хабарництві, став кричати і намагався поранити себе ручкою.

Так бурхливо суддя відреагував на продовження цілодобового домашнього арешту.

Сам він просив пом'якшити йому запобіжний захід, тому що йому "потрібно заробляти гроші і доглядати за батьками".

Буран звернувся до суддів: "Нехай мене везуть до в'язниці, якщо є обставини", повідомляє "ТСН".

Під час засідання він зірвався на крик, почав бити себе ручкою в руку, а потім і в тулуб.

29 березня детективи НАБУ спільно з Національною поліцією України викрили суддю Малиновського райсуду міста Одеси під час отримання хабара в розмірі 500 тис грн.

Коли детективи прибули до Бурана з обшуком, він намагався відстрілюватися з травматичної зброї.

31 березня Верховна Рада дозволила затримати і арештувати Бурана.