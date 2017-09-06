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Одеський завод росіянина потрапив під арешт суду за фінансування "ДНР"

Власник вже рік намагається продати це підприємство
Таким чином правоохоронці запобігли можливому продажу підприємства, гроші з якого могли потрапити в "ДНР"
Одеський завод росіянина потрапив під арешт суду за фінансування "ДНР" Фото: novorossia.today

За клопотанням Служби безпеки України Приморський суд Одеси наклав арешт на лікеро-горілчаний завод ТОВ Романов, в рамках розслідування співпраці його власника з терористами "ДНР".

Заводом володіє росіянин Валерій Романов, який живе в Магадані, повідомляє Думська.

Згідно з постановою суду, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Романова, бо він фінансує терористів "ДНР". Крім того, він вже рік намагається продати це підприємство. Слідство володіє інформацією, що росіянин мав намір виручені гроші вкласти в підприємства бойовиків.

При цьому сам завод, розташований на 2 гектарах в селі Малодолинське, що входить до складу Чорноморська, ще сім років тому був визнаний банкрутом.

Раніше повідомлялося, що СБУ ліквідувала мережу псевдо-центрів Forex, які фінансували терористів "ЛНР / ДНР".

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09 06 2017 22:32
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