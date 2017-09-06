Одеський завод росіянина потрапив під арешт суду за фінансування "ДНР"
За клопотанням Служби безпеки України Приморський суд Одеси наклав арешт на лікеро-горілчаний завод ТОВ Романов, в рамках розслідування співпраці його власника з терористами "ДНР".
Заводом володіє росіянин Валерій Романов, який живе в Магадані, повідомляє Думська.
Згідно з постановою суду, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Романова, бо він фінансує терористів "ДНР". Крім того, він вже рік намагається продати це підприємство. Слідство володіє інформацією, що росіянин мав намір виручені гроші вкласти в підприємства бойовиків.
При цьому сам завод, розташований на 2 гектарах в селі Малодолинське, що входить до складу Чорноморська, ще сім років тому був визнаний банкрутом.
Раніше повідомлялося, що СБУ ліквідувала мережу псевдо-центрів Forex, які фінансували терористів "ЛНР / ДНР".
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