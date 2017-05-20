Одесу засипало градом, – ФОТО, ВІДЕО

У суботу в Одесі разом з дощем з неба сипався град до 3-4 сантиметрів в діаметрі.

"Сьогодні вдень в Одесі пройшов сильний дощ з градом. Багато міських вулиць перетворилися на річки, а на людей і автомобілі сипався град, який сягав 3-4 сантиметрів у діаметрі", – повідомляє місцеве видання "Пушкінська".



Фото: pushkinska.net



Фото: pushkinska.net

За свідченнями одеситів, у житловому масиві Котовського, на окружній і Фонтанській дорогах градини були такими великими, що залишили вм'ятини на капотах автомашин, повідомляє УНІАН.



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net

Самі дороги вкрив крижаний шар завтовшки приблизно в 2 см.



Фото: dumskaya.net

У результаті більшість міських вулиць і мостових опинилися у владі води і криги, пересування людей -досить проблематичне. Тим більше, що сильний дощ триває і зараз. Кругом – автомобільні пробки.

Нагадаємо, в Одеській області стався землетрус магнітудою 4,3.