Одесу засипало градом, – ФОТО, ВІДЕО
"Сьогодні вдень в Одесі пройшов сильний дощ з градом. Багато міських вулиць перетворилися на річки, а на людей і автомобілі сипався град, який сягав 3-4 сантиметрів у діаметрі", – повідомляє місцеве видання "Пушкінська".
Фото: pushkinska.net
Фото: pushkinska.net
За свідченнями одеситів, у житловому масиві Котовського, на окружній і Фонтанській дорогах градини були такими великими, що залишили вм'ятини на капотах автомашин, повідомляє УНІАН.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Самі дороги вкрив крижаний шар завтовшки приблизно в 2 см.
Фото: dumskaya.net
У результаті більшість міських вулиць і мостових опинилися у владі води і криги, пересування людей -досить проблематичне. Тим більше, що сильний дощ триває і зараз. Кругом – автомобільні пробки.
Нагадаємо, в Одеській області стався землетрус магнітудою 4,3.
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