Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Одесу засипало градом, – ФОТО, ВІДЕО

Дороги вкрив крижаний шар завтовшки два сантиметри
У суботу в Одесі разом з дощем з неба сипався град до 3-4 сантиметрів в діаметрі.
Одесу засипало градом, – ФОТО, ВІДЕО Фото: pushkinska.net

"Сьогодні вдень в Одесі пройшов сильний дощ з градом. Багато міських вулиць перетворилися на річки, а на людей і автомобілі сипався град, який сягав 3-4 сантиметрів у діаметрі", – повідомляє місцеве видання "Пушкінська". 


Фото: pushkinska.net


Фото: pushkinska.net

За свідченнями одеситів, у житловому масиві Котовського, на окружній і Фонтанській дорогах градини були такими великими, що залишили вм'ятини на капотах автомашин, повідомляє УНІАН.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

Самі дороги вкрив крижаний шар завтовшки приблизно в 2 см.


Фото: dumskaya.net

У результаті більшість міських вулиць і мостових опинилися у владі води і криги, пересування людей -досить проблематичне. Тим більше, що сильний дощ триває і зараз. Кругом – автомобільні пробки.

Нагадаємо, в Одеській області стався землетрус магнітудою 4,3.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2017 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.