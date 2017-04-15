Одесити до Великодня організували табір римських легіонерів та пройшли ходою Страстей Христових, – ФОТО
Про це повідомляє Укрінформ.
Городяни побачили війська часів Риму, а також стали свідками реконструкції.
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Як повідомляє видання "Культурометр", ще 12 квітня на Дерибасівській біля пам'ятника Уточкіну розташувався табір римських легіонерів – передісторія до масштабної ходи страстей Христових до свята Великодня.
Фото: culturemeter.od.ua
Фото: culturemeter.od.ua
Фото: culturemeter.od.ua
"Він складається з підрозділу центурії Вексиляції Римських військ Провінції Нижня Мезія. Згідно з історією, на місці Одеси в античний час розташовувалося селище, а біля Жевахової гори – святиня-храм. Мета великодньої реконструкції – занурити учасників і глядачів в атмосферу древнього Єрусалима, разом перегорнути сторінки євангельської історії, зримо уявити її героїв – Ісуса Христа та Понтія Пілата, римських легіонерів, жителів вічного міста і нагадати про справжнє значення свята", – йдеться в повідомленні.
Фото: culturemeter.od.ua
Фото: culturemeter.od.ua
Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Святиню роздав тисячам віруючих патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ, предстоятель Єрусалимської Православної Церкви.
В аеропорту Бориспіль приземлився літак, яким представники УПЦ КП привезли Благодатний вогонь із Єрусалима.
У неділю, 16 квітня, на Великдень, в Україні обіцяють дощі.
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