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Одесити до Великодня організували табір римських легіонерів та пройшли ходою Страстей Христових, – ФОТО

Городяни стали свідками історичної реконструкції
У суботу, 15 квітня, на честь Великодня в Одесі влаштували ходу Страстей Христових, стилізовану під добу Стародавнього Риму.
Одесити до Великодня організували табір римських легіонерів та пройшли ходою Страстей Христових, – ФОТО Фото: ukrinform.com

Про це повідомляє Укрінформ.

Городяни побачили війська часів Риму, а також стали свідками реконструкції.


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Як повідомляє видання "Культурометр", ще 12 квітня на Дерибасівській біля пам'ятника Уточкіну розташувався табір римських легіонерів – передісторія до масштабної ходи страстей Христових до свята Великодня.


Фото: culturemeter.od.ua


Фото: culturemeter.od.ua


Фото: culturemeter.od.ua

"Він складається з підрозділу центурії Вексиляції Римських військ Провінції Нижня Мезія. Згідно з історією, на місці Одеси в античний час розташовувалося селище, а біля Жевахової гори – святиня-храм. Мета великодньої реконструкції – занурити учасників і глядачів в атмосферу древнього Єрусалима, разом перегорнути сторінки євангельської історії, зримо уявити її героїв – Ісуса Христа та Понтія Пілата, римських легіонерів, жителів вічного міста і нагадати про справжнє значення свята", – йдеться в повідомленні.


Фото: culturemeter.od.ua


Фото: culturemeter.od.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Святиню роздав тисячам віруючих патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ, предстоятель Єрусалимської Православної Церкви.

В аеропорту Бориспіль приземлився літак, яким представники УПЦ КП привезли Благодатний вогонь із Єрусалима.

У неділю, 16 квітня, на Великдень, в Україні обіцяють дощі.

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15 04 2017 22:15
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