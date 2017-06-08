В Рівному одна людина загинула, двох поранено внаслідок конфлікту
Попереднє слідство встановило, що компанія з трьох чоловіків і жінки відпочивала на березі річки Устя. Під час розпивання алкоголю до них підійшов 47-річний мешканець Квасилова, з яким і виник конфлікт. Після словесної перепалки він пішов, але незабаром повернувся з товаришем.
Суперечка переросла в бійку, під час якої 47-річний зловмисник завдав кілька ударів ножем у тулуб 30-річному жителю. Після цього завдав ще одного удару іншому 30-річному чоловікові.
25-річна подруга потерпілих підняла ножа, якого викинув нападник, і тричі вдарила ним 32-річного товариша зловмисника.
Один з чоловіків - 30-річний мешканець помер в кареті швидкої медичної допомоги, двох інших доправили до реанімаційного відділення Рівненської міської лікарні.
Зловмисника затримали бійці роти особливого призначення на залізничному вокзалі, коли той утікав з місця злочину. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні умисного вбивства і замаху на вбивство, передбачених ч.1 ст.115 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.
Дівчині можуть висунути підозру в завданні тяжкого тілесного ушкодження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.
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