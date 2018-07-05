Учасниці нападу на ветерана АТО Вербича повідомили про підозру

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років

Прокуратура повідомила про підозру 25-річній дівчині, яку звинувачують у нападі на АТОвця-захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича.

"У понеділок, 07 травня 2018, Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 25-річній жінці, яка у групі з іншими зловмисниками вчинила напад на учасника АТО у Києві на Подолі 2 травня 2018 року. Співробітники служби безпеки затримали її у Харкові", - повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

"На даний час готується клопотання про обрання їй запобіжного заходу", - додають у столичній прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Тривають слідчі дії і встановлюються інші учасники злочинної групи.

Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.

8 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали людей, яких підозрювали в нападі на Вербича.

Згодом прокуратура повідомила, що організатором нападу на захисника Донецького аеропорту, добровольця Дмитра Вербича в Києві 2 травня був громадянин Росії.