Учасниці нападу на ветерана АТО Вербича повідомили про підозру
"У понеділок, 07 травня 2018, Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 25-річній жінці, яка у групі з іншими зловмисниками вчинила напад на учасника АТО у Києві на Подолі 2 травня 2018 року. Співробітники служби безпеки затримали її у Харкові", - повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).
"На даний час готується клопотання про обрання їй запобіжного заходу", - додають у столичній прокуратурі.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Тривають слідчі дії і встановлюються інші учасники злочинної групи.
Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.
8 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали людей, яких підозрювали в нападі на Вербича.
Згодом прокуратура повідомила, що організатором нападу на захисника Донецького аеропорту, добровольця Дмитра Вербича в Києві 2 травня був громадянин Росії.
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