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У Борисполі під час ремонтних робіт засипало землею двох співробітників "Київобленерго"

Одного робочого вдалося врятувати
В Борисполі Київської області під час ремонтних робіт засипало землею двох співробітників "Київобленерго".
У Борисполі під час ремонтних робіт засипало землею двох співробітників "Київобленерго" Фото: ДСНС

Так, 13 серпня до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те, що під час виконання ремонтних робіт працівниками "Київобленерго" у м. Бориспіль по вул. Мічуріна стався зсув земляного валу. У котловані під землею виявилися двоє робітників, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

На місце терміново були направлені рятувальники 23-ї частини Борисполя. Співробітники ДержНС негайно почали відкопувати постраждалих з допомогою шанцевого інструменту.

Було врятовано та піднято на поверхню чоловіка 1991 року народження, якого з переломом руки передали працівникам медицини катастроф. Другий робітник, 1974 року, на жаль, загинув.

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14 08 2018 16:45
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