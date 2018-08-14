У Борисполі під час ремонтних робіт засипало землею двох співробітників "Київобленерго"
Так, 13 серпня до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те, що під час виконання ремонтних робіт працівниками "Київобленерго" у м. Бориспіль по вул. Мічуріна стався зсув земляного валу. У котловані під землею виявилися двоє робітників, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
На місце терміново були направлені рятувальники 23-ї частини Борисполя. Співробітники ДержНС негайно почали відкопувати постраждалих з допомогою шанцевого інструменту.
Було врятовано та піднято на поверхню чоловіка 1991 року народження, якого з переломом руки передали працівникам медицини катастроф. Другий робітник, 1974 року, на жаль, загинув.
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