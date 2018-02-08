Одного українського хакера вже екстрадували до США, з ним адвокат, - ЗМІ

Одного з арештованих Сполученими штатами українських хакерів уже екстрадували на територію США, з ним працює американський адвокат.

"Німеччина уже вислала до США затриманого. Інший (затриманий, – ред.) перебуває на території Польщі, ще один – на території Іспанії", - повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

Він додав, що наразі тривають процедури екстрадиції.

У МЗС підтвердили затримання 3 українців у США.

"Консул України встановив контакт зі співробітниками правоохоронних органів США і отримав підтвердження інформації про затримання 3 громадян України", - сказав заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Він також додав, що консул отримав контакти американського адвоката, який захищає права одного з заарештованих українців.

Раніше Міністерство юстиції США повідомило, що американські прокурори арештували трьох українських громадян Федора Хладира (33 роки), Дмитра Федорова (44 роки) та Андрія Копака (30 років).

Їх підозрюють у зламі тисячі комп'ютерних систем і викраденні мільйонів номерів кредитних карт клієнтів. Після чого хакери продавали інформацію за викуп.