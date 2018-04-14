Доба в АТО: 43 обстріли, одного українського військового поранено

За минулу добу, 13 квітня, російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати режим повного припинення вогню, здійснивши 43 обстріли позицій Збройних Сил України.

На луганському напрямку із заборонених Мінськими угодами 120- і 82-мм мінометів, БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по українських укріпленнях під Троїцьким.

Також міномети калібру 82 мм ворог застосував в районі Кримського, гранатомети та стрілецьку зброю - неподалік Зайцевого, а крупнокаліберні кулемети - поблизу Світлодарська, - інформує прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку з 82-мм мінометів обстріляли захисників Опитного і Кам'янки. Крім цього з гранатометів вогонь вели по українських укріпленнях поблизу Водяного, Авдіївки, Кам'янки, Мар'їнки, Павлополя, Лебединського та Богданівки, з великокаліберних кулеметів - неподалік Невельського, Авдіївки, Мар'їнки, Павлополя і Шахти "Бутівка", а з озброєння БМП - в районі Талаківки, Кам'янки та Богданівки.

Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили захисники Кам'янки, Опитного, Лебединського, Шахти "Бутівка", Талаківки, Павлополя і Водяного, а по захисниках Авдіївки бойовики вели снайперський вогонь.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Його доставили до лікарні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад сорок країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.