Одного з керівників одеської ДСНС спіймали на хабарі
"Оперативники спецслужби задокументували факти систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди зловмисником за сприяння в одержані дозвільних документів на використання об'єктів пожежного нагляду та уникнення інспекторських перевірок", - повідомляє у Facebook прес-центр управління СБУ в області.
Зокрема, правоохоронці затримали хабарника та посередника, який безпосередньо отримував кошти у підприємців, під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що Галицький районний суд Львова засудив до трьох років в'язниці головного спеціаліста одного з райвідділів Державної міграційної служби у Львівській області за зловживання впливом.
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