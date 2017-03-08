Одного з керівників одеської ДСНС спіймали на хабарі

СБУ спільно з прокуратурою викрила на хабарництві одного з керівників Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"Оперативники спецслужби задокументували факти систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди зловмисником за сприяння в одержані дозвільних документів на використання об'єктів пожежного нагляду та уникнення інспекторських перевірок", - повідомляє у Facebook прес-центр управління СБУ в області.

Зокрема, правоохоронці затримали хабарника та посередника, який безпосередньо отримував кошти у підприємців, під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Галицький районний суд Львова засудив до трьох років в'язниці головного спеціаліста одного з райвідділів Державної міграційної служби у Львівській області за зловживання впливом.