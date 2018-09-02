Одного з лідерів руху #MeToo звинуватили в сексуальних домаганнях

Каліфорнійського депутата Кристину Гарсіа, яка є одним з лідерів руху #MeToo проти сексуальних домаганнях, звинуватили в непристойній поведінці стосовно чоловіка.

Деніель Фіерро, який працював в апараті іншого депутата, заявив, що Гарсіа в 2014 році гладила його по спині і намагалася доторкнутися за сідниці. Фіерро повідомив про це своєму колишньому начальникові, Яну Кальдерону, -повідомляє Associated Press.

Зараз щодо Гарсіа ведеться розслідування.

Як відомо, флешмоб #metoo почався з запису в Twitter актриси Аліси Мілано. Вона після скандалу з викриттям домагань голлівудського продюсера Харві Вайнштейна закликала всіх жертв насильства ділитися своїми історіями. В Україні аналогічний флешмоб був запущений в минулому році і називався #янебоюсьсказать.

Катрін Деньов і ще сто відомих француженок виступили за право чоловіків "приставати до жінок". Пізніше Деньов принесла вибачення жертвам насильства, яких образив її відкритий лист.

Нагадаємо, американська акторка Ума Турман заявила про те, що стала жертвою домагань продюсера Харві Вайнштейна. Також акторка зізналась, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї.

