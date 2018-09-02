Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Одного з лідерів руху #MeToo звинуватили в сексуальних домаганнях

Проти активістки Кристини Гарсіа відкрили справу, ведеться розслідування
Каліфорнійського депутата Кристину Гарсіа, яка є одним з лідерів руху #MeToo проти сексуальних домаганнях, звинуватили в непристойній поведінці стосовно чоловіка.
Одного з лідерів руху #MeToo звинуватили в сексуальних домаганнях Фото: з вільних джерел

Деніель Фіерро, який працював в апараті іншого депутата, заявив, що Гарсіа в 2014 році гладила його по спині і намагалася доторкнутися за сідниці. Фіерро повідомив про це своєму колишньому начальникові, Яну Кальдерону, -повідомляє Associated Press.

Зараз щодо Гарсіа ведеться розслідування.

Як відомо, флешмоб #metoo почався з запису в Twitter актриси Аліси Мілано. Вона після скандалу з викриттям домагань голлівудського продюсера Харві Вайнштейна закликала всіх жертв насильства ділитися своїми історіями. В Україні аналогічний флешмоб був запущений в минулому році і називався #янебоюсьсказать.

Катрін Деньов і ще сто відомих француженок виступили за право чоловіків "приставати до жінок". Пізніше Деньов принесла вибачення жертвам насильства, яких образив її відкритий лист.

Нагадаємо, американська акторка Ума Турман заявила про те, що стала жертвою домагань продюсера Харві Вайнштейна. Також акторка зізналась, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2018 08:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.