Одного з найрідкісніших птахів у світі випустили з неволі на Мадагаскарі

Ще 15 років тому мадагаскарська ниркова качка вважалася вимерлою

Одного з найрідкісніших птахів у світі - мадагаскарську ниркову качку - випустили з неволі в нове середовище проживання. Тепер 21 качка оселилася на озері на півночі Мадагаскару.

Учені вважають, що звільнення птаха у безпечні природні умови проживання допоможе відновити популяцію цього рідкісного виду, інформує BBC.

Ще 15 років тому мадагаскарська ниркова качка вважалася вимерлою. Однак коли дослідники знайшли останні особини, виявилося, що через надто забруднені болота птахи переселилися на незаймані території Мадагаскару. Водночас ті місця були занадто холодними для того, аби нирки змогли там жити й розмножуватися.

Міжнародна команда з фонду збереження дикої природи врятувала яйця цих птахів та вивела їх у неволі. Після цього дослідники знайшли на Мадагаскарі найкраще дике середовище, куди можна було б випустити птахів. Таким місцем стало озеро Софія на півночі Мадагаскару.

Причиною зникнення качок дослідники називають забруднення водно-болотних угідь в Африці. Тож спасіння цих птахів може також допомогти захистити водні середовища.

Нагадаємо, дослідники організації BirdLife International використали новий статистичний підхід для оцінки того, чи зникли протягом останнього десятиліття види птахів, яких давно не бачили.