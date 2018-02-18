НОВИНИМіжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно повідомив російській команді в Пхьончхані про можливе порушення антидопінгових правил одним зі спортсменів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Одного з російських учасників на Олімпіаді запідозрили у вживанні допінгу
Особу спортсмена не розголошують
Фото: "Вести"
Про це розповів прес-аташе команди Костянтин Виборнов, повідомляє Мeduza.
"Ми не називаємо ім'я спортсмена або спортсменки, а також вид спорту до результатів відкриття проби Б, які стануть відомі, ймовірно, впродовж 24 годин", - сказав Виборнов.
Раніше ЗМІ повідомили, що позитивну допінг-пробу здав керлінгіст Олександр Крушельницький, який отримав на Олімпіаді в Пхьончхані бронзову нагороду. У його пробі, за даними ЗМІ, виявлені сліди мельдонія.
Нагадаємо, перший позитивний тест на допінг під час Зимової Олімпіади в Південній Кореї зареєстрували в японського спортсмена.
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18 02 2018 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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