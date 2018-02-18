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Одного з російських учасників на Олімпіаді запідозрили у вживанні допінгу

Особу спортсмена не розголошують
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно повідомив російській команді в Пхьончхані про можливе порушення антидопінгових правил одним зі спортсменів.
Одного з російських учасників на Олімпіаді запідозрили у вживанні допінгу Фото: "Вести"

Про це розповів прес-аташе команди Костянтин Виборнов, повідомляє Мeduza.

"Ми не називаємо ім'я спортсмена або спортсменки, а також вид спорту до результатів відкриття проби Б, які стануть відомі, ймовірно, впродовж 24 годин", - сказав Виборнов.

Раніше ЗМІ повідомили, що позитивну допінг-пробу здав керлінгіст Олександр Крушельницький, який отримав на Олімпіаді в Пхьончхані бронзову нагороду. У його пробі, за даними ЗМІ, виявлені сліди мельдонія.

Нагадаємо, перший позитивний тест на допінг під час Зимової Олімпіади в Південній Кореї зареєстрували в японського спортсмена.

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18 02 2018 14:58
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