Одного з російських учасників на Олімпіаді запідозрили у вживанні допінгу

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно повідомив російській команді в Пхьончхані про можливе порушення антидопінгових правил одним зі спортсменів.

Про це розповів прес-аташе команди Костянтин Виборнов, повідомляє Мeduza.

"Ми не називаємо ім'я спортсмена або спортсменки, а також вид спорту до результатів відкриття проби Б, які стануть відомі, ймовірно, впродовж 24 годин", - сказав Виборнов.

Раніше ЗМІ повідомили, що позитивну допінг-пробу здав керлінгіст Олександр Крушельницький, який отримав на Олімпіаді в Пхьончхані бронзову нагороду. У його пробі, за даними ЗМІ, виявлені сліди мельдонія.

Нагадаємо, перший позитивний тест на допінг під час Зимової Олімпіади в Південній Кореї зареєстрували в японського спортсмена.