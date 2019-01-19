Одному з поранених моряків потрібне медичне обстеження, - адвокат
Про це заявив один з адвокатів українських моряків Сергій Бадамшин.
"Поранена рука так і не відновлюється. Болить. Набряк не спав. Залишилися осколки. Потрібно обстеження, вирішення питання щодо операції та реабілітації", - повідомив адвокат.
"Мене засмучує безвідповідальність деяких лікарів. Незважаючи на неодноразові звернення, не дано рекомендацій щодо реабілітації і відновлення. Медичну документацію по заяві також не надано", - заявив він.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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