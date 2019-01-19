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Одному з поранених моряків потрібне медичне обстеження, - адвокат

Суд у Москві продовжив тримання під вартою всім 24 українським морякам
Василю Сороці - одному з військовополонених українських моряків, захоплених у Керченській протоці, потрібне медичне обстеження: поранена внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука не відновлюється, болить, у ній залишилися осколки.
Одному з поранених моряків потрібне медичне обстеження, - адвокат Фото: Reuters

Про це заявив один з адвокатів українських моряків Сергій Бадамшин.

"Поранена рука так і не відновлюється. Болить. Набряк не спав. Залишилися осколки. Потрібно обстеження, вирішення питання щодо операції та реабілітації", - повідомив адвокат.

"Мене засмучує безвідповідальність деяких лікарів. Незважаючи на неодноразові звернення, не дано рекомендацій щодо реабілітації і відновлення. Медичну документацію по заяві також не надано", - заявив він.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

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19 01 2019 14:38
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