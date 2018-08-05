Одну з площ Єрусалиму запропонували назвати на честь Трампа
"Таким чином, Єрусалим показує свою любов президенту Трампу і громадянам США, які підтримують державу Ізраїль. Президент Дональд Трамп вирішив визнати Єрусалим столицею єврейського народу, він вчинив правильно і встав на шлях історичної правди", - заявив мер Єрусалиму Нір Баркат, повідомляє видання The Jerusalem Post.
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Зазначено, що на сьогодні площа не має офіційної назви і розташована на стику вулиць Девіда Флюссера і Кфар-Ецион. Очікується, що відкриття американського посольства відбудеться 14 травня, тоді ж площа може отримати нову назву.
Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.
Заява Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю спричинила хвилю насильства у регіоні. Ізраїльська армія здійснила кілька ударів у відповідь на атаки палестинських бойовиків. Унаслідок зіткнень демонстрантів із ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях загинули кілька протестувальників, понад 750 людей дістали поранень.
Згідно з останніми опитуваннями, майже половина палестинців підтримує силовий шлях вирішення питання про створення власної держави.
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