Одну з площ Єрусалиму запропонували назвати на честь Трампа

Очікується, що відкриття американського посольства в Єрусалимі відбудеться 14 травня, тоді ж площа може отримати свою назву

Влада Єрусалиму запропонувала назвати одну з площ міста на честь президента США Дональда Трампа.

"Таким чином, Єрусалим показує свою любов президенту Трампу і громадянам США, які підтримують державу Ізраїль. Президент Дональд Трамп вирішив визнати Єрусалим столицею єврейського народу, він вчинив правильно і встав на шлях історичної правди", - заявив мер Єрусалиму Нір Баркат, повідомляє видання The Jerusalem Post.

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Зазначено, що на сьогодні площа не має офіційної назви і розташована на стику вулиць Девіда Флюссера і Кфар-Ецион. Очікується, що відкриття американського посольства відбудеться 14 травня, тоді ж площа може отримати нову назву.

Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Заява Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю спричинила хвилю насильства у регіоні. Ізраїльська армія здійснила кілька ударів у відповідь на атаки палестинських бойовиків. Унаслідок зіткнень демонстрантів із ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях загинули кілька протестувальників, понад 750 людей дістали поранень.

Згідно з останніми опитуваннями, майже половина палестинців підтримує силовий шлях вирішення питання про створення власної держави.