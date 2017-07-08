Оди з керівників Samsung може сісти на 12 років через підкуп екс-президента країни
Обвинувачення вимагає 12 років в'язниці для посадовця, який звинувачується у підкупі екс-президента країни, повідомляє Reuters.
Де-факто лідер одного з найбільших конгломератів Азії перебуває під арештом з лютого.
Його звинувачують у корупції і наданні неправдивих свідчень щодо скандалу, який привів до відставки екс-президентки Пак Кин Хе.
Рішення суду очікується до 27 серпня, коли закінчиться термін утримання Лі під вартою.
Лі також звинувачується у незаконному виведені активів за рубіж і приховуванні доходів. Захист заперечує звинувачення прокуратури.
Нагадаємо, що керівники корейської компанії Samsung покинули свої посади у вівторок, 28 лютого, на тлі корупційного скандалу в Південній Кореї, який призвів до тимчасового імпічменту президента країни Пак Кин Хе.
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