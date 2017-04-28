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Один боєць ЗСУ загинув, ще четверо дістали поранення внаслідок обстрілу біля Красногорівки

Позиції Збройних сил України противник обстріляв 20 мінами калібру 82 мм і 30 мінами калібру 120 мм
Бойовики обстріляли позиції ВСУ біля Красногорівки, один боєць загинув, ще четверо отримали поранення.
Один боєць ЗСУ загинув, ще четверо дістали поранення внаслідок обстрілу біля Красногорівки Фото: з вільних джерел

Бойовики обстріляли позиції однієї з мехбригад в Приморському районі, недалеко від Красногорівки, - повідомляє прес-центр АТО.

"Противник вів вогонь з боку населеного пункту Старомихайлівка, який знаходиться на тимчасово непідконтрольної території Україні", - сказано в повідомленні.

Відомо, що на даному напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм і 82-мм зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Позиції Збройних Сил України противник обстріляв 20 мінами калібру 82-мм і 30 мінами калібру 120-мм.

Зазначимо, за минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, в результаті чого троє українських військових були поранені.

 
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28 04 2017 08:42
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