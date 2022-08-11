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Один із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продаж

Компанія Fenway Sports Group виставила на продаж англійський футбольний клуб "Ліверпуль".
Один із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продаж Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє The Athletic.

Власником FSG є американський бізнесмен Джон Генрі. За даними ESPN, таке рішення він ухвалив через зрив проєкту Суперліги, який міг принести додатковий дохід, а також на тлі продажу "Челсі" за понад чотири мільярди фунтів. Підприємець не знав, що на подібній угоді можна заробити такі гроші.

Фахівці вже підготували презентацію для всіх, хто претендуватиме на оформлення угоди. Власники клубу АПЛ відкриті для пропозицій.

У компанії зазначили, що розглянуть продаж за потрібну ціну і лише в тому випадку, якщо цей крок піде на користь команді.

Генрі придбав "Ліверпуль" у 2010 році. З того часу мерсисайдці виграли АПЛ, Лігу чемпіонів та цілу низку інших трофеїв. Також було реконструйовано стадіон "Енфілд", а у клуба з'явилася сучасна тренувальна база.

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08 11 2022 10:51
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