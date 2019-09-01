Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Один із символів Нью-Йорка, хмарочос Chrysler Building - вирішили продати

Зараз будівлею на 90% володіє державний фонд Абу-Дабі Abu Dhabi Investment Council
Власники одного з найвідоміших хмарочосів Нью-Йорка Chrysler Building вирішили його продати.
Один із символів Нью-Йорка, хмарочос Chrysler Building - вирішили продати Хмарочос Chrysler Building

Зараз будівлею на 90% володіє державний фонд Абу-Дабі Abu Dhabi Investment Council, а на 10% - американська компанія Tishman Speyer. Вони вже виставили хмарочос на продаж, адже не можуть конкурувати з новими бізнес-центрами міста та високими витратами на утримання хмарочоса, повідомляє "Громадське".

Інвестори передбачають, що Chrysler Building можна буде продати приблизно за 800 мільйонів доларів.

Chrysler Building побудувала корпорація "Крайслер" в 1930 році. Хмарочос був штаб-квартирою корпорації до 1953 року. Він став одним із символів Нью-Йорка висотою в 320 метрів. Chrysler Building розташований у східній частині Манхеттену. Протягом 1930-1931 років ця будівля була найвищою у світі до того, як побудували Емпайр-стейт білдінг.

Нагадаємо, що вибух у Нью-Йорку забарвив небо над містом яскраво-блакитним сяйвом, спричинивши пожежу та відключення електрики в декількох районах і аеропорту LaGuardia.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 01 2019 20:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.