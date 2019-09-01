Один із символів Нью-Йорка, хмарочос Chrysler Building - вирішили продати
Зараз будівлею на 90% володіє державний фонд Абу-Дабі Abu Dhabi Investment Council, а на 10% - американська компанія Tishman Speyer. Вони вже виставили хмарочос на продаж, адже не можуть конкурувати з новими бізнес-центрами міста та високими витратами на утримання хмарочоса, повідомляє "Громадське".
Інвестори передбачають, що Chrysler Building можна буде продати приблизно за 800 мільйонів доларів.
Chrysler Building побудувала корпорація "Крайслер" в 1930 році. Хмарочос був штаб-квартирою корпорації до 1953 року. Він став одним із символів Нью-Йорка висотою в 320 метрів. Chrysler Building розташований у східній частині Манхеттену. Протягом 1930-1931 років ця будівля була найвищою у світі до того, як побудували Емпайр-стейт білдінг.
Нагадаємо, що вибух у Нью-Йорку забарвив небо над містом яскраво-блакитним сяйвом, спричинивши пожежу та відключення електрики в декількох районах і аеропорту LaGuardia.
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