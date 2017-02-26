Один український військових загинув, один поранений, – штаб АТО
"Загалом зафіксовано 30 обстрілів", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 26 лютого 2017 року.
На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Водяне, а зі стрілецької зброї та гранатометів – Павлопіль, Широкине і знову ж Водяне.
По Талаківці вогонь вів снайпер.
На Донецькому напрямку з танку обстрілювали Піски та шахту Бутівку. Її ж, а також Авдіївку, Кам’янку та Луганське – зі 120 та 82 мм мінометів.
З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве.
На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів загарбники вели вогонь по Попасній та Катеринівці.
Нагадаємо, російська сторона СЦКК відмовилася гарантувати електрикам безпеку на час проведення ремонту місця прориву ЛЕП в Авдіївці.
Проросійські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати свої позиції і розпродають боєприпаси.
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