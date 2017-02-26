Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Один український військових загинув, один поранений, – штаб АТО

Усього було 30 обстрілів
Від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.
Один український військових загинув, один поранений, – штаб АТО Фото:УНІАН

"Загалом зафіксовано 30 обстрілів", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 26 лютого 2017 року.

На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Водяне, а зі стрілецької зброї та гранатометів – Павлопіль, Широкине і знову ж Водяне.

По Талаківці вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку з танку обстрілювали Піски та шахту Бутівку. Її ж, а також Авдіївку, Кам’янку та Луганське – зі 120 та 82 мм мінометів.

З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве. 

На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів загарбники вели вогонь по Попасній та Катеринівці.

Нагадаємо, російська сторона СЦКК відмовилася гарантувати електрикам безпеку на час проведення ремонту місця прориву ЛЕП в Авдіївці.

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати свої позиції і розпродають боєприпаси.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2017 18:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.