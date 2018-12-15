Один український військовий поранений і один воїн загинув від кулі ворожого снайпера за добу на Донбасі

На Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил протягом суботи станом на 18:00 бойовики дев’ять разів порушили режим тиші, один український військовий загинув від кулі снайпера, ще один поранений унаслідок бойових дій, повідомляє прес-центр ООС.

"Протягом цієї доби російські окупаційні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано три випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами", - йдеться у зведенні прес-центру ООС на сторінці в соцмережі Facebook у суботу ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, незаконні збройні формування здійснили обстріли з мінометів калібру 120 та 82 мм позицій ООС у районі населених пунктів Водяне, Гнутове на маріупольському напрямку.

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Станиця Луганська на луганському напрямку, а також у районі населених пунктів Водяне, Чермалик на маріупольському напрямку.

"У результаті бойових дій один наш військовий дістав поранення й один наш захисник загинув від кулі ворожого снайпера", - йдеться у зведенні.

Зазначено, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що 7 грудня, російські окупанти 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях наших військ на Донбасі.