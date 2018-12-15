Один український військовий поранений і один воїн загинув від кулі ворожого снайпера за добу на Донбасі
"Протягом цієї доби російські окупаційні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано три випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами", - йдеться у зведенні прес-центру ООС на сторінці в соцмережі Facebook у суботу ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, незаконні збройні формування здійснили обстріли з мінометів калібру 120 та 82 мм позицій ООС у районі населених пунктів Водяне, Гнутове на маріупольському напрямку.
Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Станиця Луганська на луганському напрямку, а також у районі населених пунктів Водяне, Чермалик на маріупольському напрямку.
"У результаті бойових дій один наш військовий дістав поранення й один наш захисник загинув від кулі ворожого снайпера", - йдеться у зведенні.
Зазначено, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що 7 грудня, російські окупанти 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях наших військ на Донбасі.
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