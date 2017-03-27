Один великий олігарх особисто погрожував мені, - Гонтарева

Вона також зазначила, що проти неї і її команди з'являлися "тонни неправдивої інформації, маніпуляції"

Голові Національного банку України Валерії Гонтаревій неодноразово погрожували, в тому числі "великий олігарх".

"Один великий олігарх особисто погрожував мені фізично- навіть в цьому офісі (кімната для зустрічей в Національному банку - ред.)", - розповіла Гонтарева в інтерв'ю The Financial Times.

При цьому у відповідь на питання журналістів про ім'я олігарха глава НБУ "ввічливо похитала головою", пише "Укрінформ".

За її словами, ця погроза не була одиничною, загалом вона заявила, що піддавалася "абсолютно скаженому тиску" від осіб, чиїм інтересам вона в своїй діяльності протистояла.

"Я можу це назвати постійними утисками", - заявила глава Нацбанку.

Вона також зазначила, що проти неї і її команди з'являлися "тонни неправдивої інформації, маніпуляції".

Раніше повідомлялося, що Гонтарева найближчим часом може піти у відставку.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження за фактами можливих зловживань повноваженнями посадовими особами Національного банку, зокрема главою НБУ Валерією Гонтаревої, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні оціночної діяльності вартості активів ліквідованих банків.