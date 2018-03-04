Один з адвокатів Надії Савченко взяв самовідвід

Адвокат зазначив, що рішення ухвалили "за домовленістю сторін"

Адвокат Віктор Чевгуз, який захищав депутатку Надію Савченко, взяв самовідвід.

Про це повідомив сам Чевгуз, інформує Громадське.

"Так, сьогодні з 10-ї ранку я більше не представляю інтереси Савченко", — сказав він.

Чевгуз зазначив, що таке рішення ухвалили "за домовленістю сторін".

"Самовідвід. Не хотів подавати, але...", - повідомляє адвокат у Facebook.

Чевгуз виклав копію своєї заяви, де сказано, що він узгодив цей крок з підзахисною.

Фото: facebook.com/chevguz

У заяві він посилається на п.п. 2 і 3 ст.47 Кримінального процесуального кодексу, які дозволяють адвокату відмовитися від справи у разі незгоди з підзахисним щодо обраного ним способу захисту та через умисне невиконання підзахисним умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні порад захисника, порушенні вимог цього Кодексу тощо.

"Взаємна домовленість… усе інше без коментарів", - зазначив Чевгуз, відповідаючи на прохання "Української правди" пояснити своє рішення.

Водночас адвокати Дмитро Бугай та Олег Соловей продовжують захист Савченко.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.