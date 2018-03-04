Один з адвокатів Надії Савченко взяв самовідвід
Про це повідомив сам Чевгуз, інформує Громадське.
"Так, сьогодні з 10-ї ранку я більше не представляю інтереси Савченко", — сказав він.
Чевгуз зазначив, що таке рішення ухвалили "за домовленістю сторін".
"Самовідвід. Не хотів подавати, але...", - повідомляє адвокат у Facebook.
Чевгуз виклав копію своєї заяви, де сказано, що він узгодив цей крок з підзахисною.
Фото: facebook.com/chevguz
У заяві він посилається на п.п. 2 і 3 ст.47 Кримінального процесуального кодексу, які дозволяють адвокату відмовитися від справи у разі незгоди з підзахисним щодо обраного ним способу захисту та через умисне невиконання підзахисним умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні порад захисника, порушенні вимог цього Кодексу тощо.
"Взаємна домовленість… усе інше без коментарів", - зазначив Чевгуз, відповідаючи на прохання "Української правди" пояснити своє рішення.
Водночас адвокати Дмитро Бугай та Олег Соловей продовжують захист Савченко.
Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.
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