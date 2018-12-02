CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Великої Британії Лондоні тимчасово закрили аеропорт Лондон-Сіті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Один з аеропортів Лондона закрили: з Темзи вилучають снаряд часів Другої світової
В операції з вилучення бомби бере участь Королівський військово-морський флот Великої Британії
Фото: reuters.com
Як повідомляється на сторінці аеропорту у Twitter, закриття пов'язане з роботами з вилучення з Темзи снаряда часів Другої світової війни.
Поліція оточила зону радіусом 214 метрів навколо знайденої бомби, через що довелося зупинити роботу аеропорту. Всі вхідні та вихідні рейси відкладено на час проведення операції. Пасажирам рекомендують не виїжджати в аеропорт до нових повідомлень.
Снаряд було виявлено в районі доків імені короля Георга V під час планових робіт.
В операції з вилучення бомби бере участь Королівський військово-морський флот Великої Британії.
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