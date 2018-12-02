Один з аеропортів Лондона закрили: з Темзи вилучають снаряд часів Другої світової

В операції з вилучення бомби бере участь Королівський військово-морський флот Великої Британії

У столиці Великої Британії Лондоні тимчасово закрили аеропорт Лондон-Сіті.

Як повідомляється на сторінці аеропорту у Twitter, закриття пов'язане з роботами з вилучення з Темзи снаряда часів Другої світової війни.

Поліція оточила зону радіусом 214 метрів навколо знайденої бомби, через що довелося зупинити роботу аеропорту. Всі вхідні та вихідні рейси відкладено на час проведення операції. Пасажирам рекомендують не виїжджати в аеропорт до нових повідомлень.