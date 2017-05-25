Один з чиновників ГПУ погорів на хабарі у розмірі $3 тис
У ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника одного із управлінь Генеральної прокуратури України вимагав у громадянина неправомірну вигоду в сумі $3 тисяч за вирішення питання щодо активізації розслідування у кримінальних провадженнях, у яких вказаний громадянин та його дружина є потерпілими.
Фото: прес-служба ГПУ
Заступника начальника управління ГПУ затримали у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
Фото: прес-служба ГПУ
Проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, сьогодні правоохоронці вилучили у ході обшуків у колишніх керівників податкових органів 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів, 3,8 млн гривень і 280 тис. євро.
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