Один з чиновників ГПУ погорів на хабарі у розмірі $3 тис

Слідчим ГПУ спільно із співробітниками СБУ після одержання неправомірної вигоди в розмірі $3 тисяч затримано заступника начальника управління Генеральної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника одного із управлінь Генеральної прокуратури України вимагав у громадянина неправомірну вигоду в сумі $3 тисяч за вирішення питання щодо активізації розслідування у кримінальних провадженнях, у яких вказаний громадянин та його дружина є потерпілими.



Фото: прес-служба ГПУ

Заступника начальника управління ГПУ затримали у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.



Фото: прес-служба ГПУ

Проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці вилучили у ході обшуків у колишніх керівників податкових органів 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів, 3,8 млн гривень і 280 тис. євро.