Один з енергоблоків Южно-Української АЕС відключили від енергомережі

Радіаційній фон на промисловому майданчику АЕС перебуває на рівні природних фонових значень

Енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення планового ремонту.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"2 квітня 2017 року о 01:43 енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми України для проведення середнього планово-попереджувального ремонту тривалістю 103 доби", – йдеться в повідомленні.

Буде проведено, зокрема, середній ремонт реактора з повним вивантаженням активної зони та вивезення відпрацьованого ядерного палива, випробування та вимірювання тепловиділяючих збірок Westinghouse, капітальні ремонти, контроль металу, технічне опосвідчення головного циркуляційного насоса №3, парогенератора №3, бака аварійного запасу розчину бору, компенсатора тиску, підігрівача високого тиску, сепаратора пароперегрівача, капітальні ремонти, контроль металу циліндра низького тиску, приводних турбін турбоживильних насосів, циркуляційного насоса №1, середній ремонт турбогенератора з виведенням ротора, капітальний ремонт дизель-генератора 3-ї системи безпеки та інше.

Перший та другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють без зауважень у заданому режимі, повідомили в "Енергоатомі".

Радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, які були заміряні до пуску атомної станції. Станом на 2 квітня він становить 0,12 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень.

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом".

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