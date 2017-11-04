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Один з керівників Одеської митниці погорів на хабарі

Посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 600 доларів за безперешкодне митне оформлення вантажу
У понеділок, 10 квітня, під час отримання хабара правоохоронці затримали виконувача обов'язків заступника керівника Одеської митниці.
Один з керівників Одеської митниці погорів на хабарі Фото: flickr.com

Чиновника спіймали при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів, повідомляє обласна прокуратура.

"Установлено, що митник вимагав та отримав від фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду у сумі 600 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, службовець фактично займає посаду першого заступника начальника Херсонської митниці Державної фіскальної служби, а посаду в Одеській області займає у відрядженні, уточнили правоохоронці.

Спецоперацію з затримання проводили слідчі прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками регіонального управління Служби безпеки та підрозділу внутрішньої безпеки ДФС в області.

Нагадаємо, що керівництво Івано-Франківської митниці, яке також фігурувало в справі про хабарництво на Львівській митниці, попалося на великому хабарі.

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11 04 2017 08:59
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