Один з керівників Одеської митниці погорів на хабарі

Посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 600 доларів за безперешкодне митне оформлення вантажу

У понеділок, 10 квітня, під час отримання хабара правоохоронці затримали виконувача обов'язків заступника керівника Одеської митниці.

Чиновника спіймали при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів, повідомляє обласна прокуратура.

"Установлено, що митник вимагав та отримав від фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду у сумі 600 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, службовець фактично займає посаду першого заступника начальника Херсонської митниці Державної фіскальної служби, а посаду в Одеській області займає у відрядженні, уточнили правоохоронці.

Спецоперацію з затримання проводили слідчі прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками регіонального управління Служби безпеки та підрозділу внутрішньої безпеки ДФС в області.

Нагадаємо, що керівництво Івано-Франківської митниці, яке також фігурувало в справі про хабарництво на Львівській митниці, попалося на великому хабарі.