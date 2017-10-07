Один з найбільших банків Росії визнали неплатоспроможним

Це може стати найбільшим страховим випадком за всю історію російського банківського сектора

Центробанк РФ ввів в банк "Югра" тимчасову адміністрацію і наклав мораторій на задоволення вимог кредиторів банку в зв'язку з його нестійким фінансовим становищем.

Наказом Банку Росії на Агентство зі страхування вкладів (АСВ) покладено функції тимчасової адміністрації по управлінню банком "Югра". Крім цього введено мораторій на задоволення вимог кредиторів "Югри".

У Банку Росії повідомили, що функції тимчасової адміністрації в "Югрі" на АСВ покладено на шість місяців. Повноваження органів управління та акціонерів, пов'язані з участю в статутному капіталі, припинені.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів "Югри" введений на три місяці відповідно до статті Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)".

У повідомленні регулятора вказується, що введення мораторію на задоволення вимог кредиторів банку є страховим випадком. Виплати вкладникам ПАТ "Банк "Югра", в тому числі індивідуальним підприємцям, почнуться не пізніше 14 днів з дня введення мораторію. Порядок виплати страхового відшкодування буде визначено АСВ.

Станом на 1 червня "Югра" займала 30-е місце за обсягом активів відповідно до рейтингу на сайті "Banki.ru". Директор групи банківських рейтингів АКРА Олександр Проклов в коментарі РБК назвав введення тимчасової адміністрації в "Югрі" "знаковою подією, яка демонструє продовження політики ЦБ щодо закручування гайок". "Це навіть деяке посилення політики, так як чутки про проблеми в "Югрі" ходили дуже довго", - додав він. На думку Проклова, АСВ тепер безумовно отримає додаткове навантаження. "Але я вважаю, що АСВ з нею впорається, тому що є підтримка", - сказав Проклов.

29 травня газета "Ведомости" повідомила про те, що ЦБ зажадав від банку "Югра" створити фінансові резерви в розмірі понад 40 млрд руб., що було майже рівноцінне всьому капіталу банку. Співрозмовник видання уточнив, що регулятор наклав на банк обмеження за операціями з активами, на розміщення коштів, залучених банком, на цінні папери, а також видачу кредитів юридичним особам.

У той же день глава банку Олексій Нефедов повідомив, що акціонери "Югри" незабаром докапіталізуют на суму близько $500 млн.

"Згідно з новою стратегією, планується "наростити" активи на 30% і "збільшити їх рентабельність", - підкреслив він.

6 червня банк "Югра" повідомив, що 20 млрд руб. йому надала компанія Radamant Financial. Вона належить бізнесменові Олексію Хотину, який володіє 52,5% акцій банку "Югра".