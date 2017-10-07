Один з найбільших банків Росії визнали неплатоспроможним
Наказом Банку Росії на Агентство зі страхування вкладів (АСВ) покладено функції тимчасової адміністрації по управлінню банком "Югра". Крім цього введено мораторій на задоволення вимог кредиторів "Югри".
У Банку Росії повідомили, що функції тимчасової адміністрації в "Югрі" на АСВ покладено на шість місяців. Повноваження органів управління та акціонерів, пов'язані з участю в статутному капіталі, припинені.
Мораторій на задоволення вимог кредиторів "Югри" введений на три місяці відповідно до статті Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)".
У повідомленні регулятора вказується, що введення мораторію на задоволення вимог кредиторів банку є страховим випадком. Виплати вкладникам ПАТ "Банк "Югра", в тому числі індивідуальним підприємцям, почнуться не пізніше 14 днів з дня введення мораторію. Порядок виплати страхового відшкодування буде визначено АСВ.
Станом на 1 червня "Югра" займала 30-е місце за обсягом активів відповідно до рейтингу на сайті "Banki.ru".
Директор групи банківських рейтингів АКРА Олександр Проклов в коментарі РБК назвав введення тимчасової адміністрації в "Югрі" "знаковою подією, яка демонструє продовження політики ЦБ щодо закручування гайок".
"Це навіть деяке посилення політики, так як чутки про проблеми в "Югрі" ходили дуже довго", - додав він.
На думку Проклова, АСВ тепер безумовно отримає додаткове навантаження.
"Але я вважаю, що АСВ з нею впорається, тому що є підтримка", - сказав Проклов.
29 травня газета "Ведомости" повідомила про те, що ЦБ зажадав від банку "Югра" створити фінансові резерви в розмірі понад 40 млрд руб., що було майже рівноцінне всьому капіталу банку. Співрозмовник видання уточнив, що регулятор наклав на банк обмеження за операціями з активами, на розміщення коштів, залучених банком, на цінні папери, а також видачу кредитів юридичним особам.
У той же день глава банку Олексій Нефедов повідомив, що акціонери "Югри" незабаром докапіталізуют на суму близько $500 млн.
"Згідно з новою стратегією, планується "наростити" активи на 30% і "збільшити їх рентабельність", - підкреслив він.
6 червня банк "Югра" повідомив, що 20 млрд руб. йому надала компанія Radamant Financial. Вона належить бізнесменові Олексію Хотину, який володіє 52,5% акцій банку "Югра".
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