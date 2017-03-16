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Один з найбільших готелів в Донецьку закрив систему онлайн-бронювання номерів

У той же час з системи Booking.com зникла можливість бронювання проживання у донецькому чотиризірковому готелі Shakhtar Plaza
Чотиризірковий готель Park Inn by Radisson, розташований на бул. Пушкіна, 4, в Донецьку, що належить компанії ЕСТА Холдинг, скасував можливість бронювання проживання через онлайн системи.
Один з найбільших готелів в Донецьку закрив систему онлайн-бронювання номерів Фото: unn.com.ua

Так, згідно з даними на веб-сайті Booking.com станом на 16 березня послуга бронювання проживання у готелі Park Inn у Донецьку недоступна, хоча інформація про неї присутня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, інформація про готелі Park Inn у Донецьку та можливість бронювання проживання в ній недоступна на офіційному веб-сайті компанії Radisson, а також на веб-сайті мережі Park Inn by Radisson.

У той же час з системи Booking.com зникла можливість бронювання проживання у донецькому чотиризірковому готелі Shakhtar Plaza, розташованому на просп. Германа Титова, 15. Однак, послуга бронювання доступна через веб-сайт готелю, де ціни вказані у гривнях.

Згідно з даними Booking.com станом на 16 березня з числа великих мережевих готелів у Донецьку забронювати проживання можливо лише у чотиризірковому Ramada Donetsk Hotel, розташованому на бул. Шевченка, 20. Ціни на бронювання вказані в гривнях.

Нагадаємо, що 14 березня генеральний директор компанії ЕСТА Холдинг Максим Громадцов повідомив про те, що менеджмент готелів Донбас Палас і Park Inn у Донецьку був відсторонений від управління представниками так званої "ДНР", і група ЕСТА втратила контроль над об'єктами. Крім того, вона втратила контроль над розміщеним у Донецьку багатофункціональним комплексом (МФК) Пушкінський.

Зазначимо,у грудні прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження щодо міжнародного сайту пошуку житла Booking.com за роботу на окупованому півострові.

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16 03 2017 17:28
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