Одинадцятирічний хлопчик склав тест на IQ краще за Ейнштейна Хлопчик індійського походження склав тест без будь-якої попередньої підготовки

У Британії 11-річний хлопчик Арнав Шарма склав тест на IQ краще ніж вчені Альберт Ейнштейн та Стівен Гокінг.

Фото: independent.co.uk

Хлопчик набрав 162 бали, що на 2 бали більше ніж видатні фізики, - повідомляє The Independent. "Я проходив тестування у Центрі спасіння, це зайняло в мене 2,5 години. Зі мною його проходили семеро чи восьмеро людей, двоє із них – діти, а решта дорослі. Усе було так, як я думав, що буде", – розповів Арнав. Хлопчик індійського походження склав тест без будь-якої попередньої підготовки. An 11-year-old boy Arnav Sharma has scored higher in an #IQ test than #AlbertEinstein and #StephenHawking, gained a score of 162 .

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