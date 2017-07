Одинадцятирічний хлопчик склав тест на IQ краще за Ейнштейна

Хлопчик набрав 162 бали, що на 2 бали більше ніж видатні фізики, - повідомляє The Independent.

"Я проходив тестування у Центрі спасіння, це зайняло в мене 2,5 години. Зі мною його проходили семеро чи восьмеро людей, двоє із них – діти, а решта дорослі. Усе було так, як я думав, що буде", – розповів Арнав.

Хлопчик індійського походження склав тест без будь-якої попередньої підготовки.

An 11-year-old boy Arnav Sharma has scored higher in an #IQ test than #AlbertEinstein and #StephenHawking, gained a score of 162 .