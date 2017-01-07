CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Британії 11-річний хлопчик Арнав Шарма склав тест на IQ краще ніж вчені Альберт Ейнштейн та Стівен Гокінг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Одинадцятирічний хлопчик склав тест на IQ краще за Ейнштейна
Хлопчик індійського походження склав тест без будь-якої попередньої підготовки
Фото: independent.co.uk
Хлопчик набрав 162 бали, що на 2 бали більше ніж видатні фізики, - повідомляє The Independent.
"Я проходив тестування у Центрі спасіння, це зайняло в мене 2,5 години. Зі мною його проходили семеро чи восьмеро людей, двоє із них – діти, а решта дорослі. Усе було так, як я думав, що буде", – розповів Арнав.
Хлопчик індійського походження склав тест без будь-якої попередньої підготовки.
An 11-year-old boy Arnav Sharma has scored higher in an #IQ test than #AlbertEinstein and #StephenHawking, gained a score of 162 .
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01 07 2017 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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