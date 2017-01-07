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Одинадцятирічний хлопчик склав тест на IQ краще за Ейнштейна

Хлопчик індійського походження склав тест без будь-якої попередньої підготовки
У Британії 11-річний хлопчик Арнав Шарма склав тест на IQ краще ніж вчені Альберт Ейнштейн та Стівен Гокінг.
Одинадцятирічний хлопчик склав тест на IQ краще за Ейнштейна Фото: independent.co.uk

Хлопчик набрав 162 бали, що на 2 бали більше ніж видатні фізики, - повідомляє The Independent.

"Я проходив тестування у Центрі спасіння, це зайняло в мене 2,5 години. Зі мною його проходили семеро чи восьмеро людей, двоє із них – діти, а решта дорослі. Усе було так, як я думав, що буде", – розповів Арнав.

Хлопчик індійського походження склав тест без будь-якої попередньої підготовки.

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01 07 2017 14:35
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