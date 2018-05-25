Офіцер ГРУ РФ Іванніков брав участь у перекидання "Бука", який збив MH17, - розслідування

Раніше він був міністром оборони Південної Осетії і одним з кураторів ПВК "Вагнер"

Розслідувачі Bellingсat встановили особу одного з учасників телефонних переговорів сепаратистів, які обговорювали процес доставки зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий пасажирський "Боїнг" над Донбасом.

Дослідники дійшли висновку, що Андрій Іванович з позивним "Оріон", що фігурує в матеріалах міжнародного розслідування катастрофи рейса MH17 - це офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков.

Раніше він був міністром оборони Південної Осетії (де фігурував під ім'ям Андрій Іванович Лаптєв), а також куратором приватної військової компанії "Вагнера" ​​на Донбасі, повідомляє "Новая газета".

Як відомо, в перехоплених розмовах сепаратистів, які супроводжували "Бук", згадуються позивні таких осіб як Ніколаіча "Дельфіна" і Андрія Івановича "Оріона". В їхній бесіді йдеться про те, що установка була доставлена ​​в Донецьку область з Росії - у конвої з декількох машин.

Розмова відбулася 17 липня о 9:22 ранку - за кілька годин до аварії.

Нагадаємо, що вчора міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.