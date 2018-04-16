Офіцер Херсонського військкомату погорів на хабарі в $600

Майор ЗСУ отримав гроші від матері військовозобов'язаного за відстрочку від служби

У Херсоні офіцера відділення оперативних чергових міського військового комісаріату затримали під час отримання 600 доларів хабара.

Майор ЗСУ за сприяння у вирішенні питання про надання відстрочки від призову на строкову службу вимагав від матері військовозобов'язаного неправомірну вигоду, повідомляє сайт військової прокуратури Південного регіону.

16 квітня військовослужбовця затримали під час передавання домовленої суми.

Затриманому готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату за підозрою в отриманні хабара.