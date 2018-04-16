CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Херсоні офіцера відділення оперативних чергових міського військового комісаріату затримали під час отримання 600 доларів хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Офіцер Херсонського військкомату погорів на хабарі в $600
Майор ЗСУ отримав гроші від матері військовозобов'язаного за відстрочку від служби
Фото: з відкритих джерел
Майор ЗСУ за сприяння у вирішенні питання про надання відстрочки від призову на строкову службу вимагав від матері військовозобов'язаного неправомірну вигоду, повідомляє сайт військової прокуратури Південного регіону.
16 квітня військовослужбовця затримали під час передавання домовленої суми.
Затриманому готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату за підозрою в отриманні хабара.
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16 04 2018 21:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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