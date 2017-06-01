Офіцерам, які винні у неналежному перевезенні військових, яких нагородив Порошенко, оголошено догану
Про це повідомляє радник Президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков у Facebook.
За словами Бірюкова, наказом міністра оборони покарано сім офіцерів вищої ланки командування АТО, включаючи сувору догану одному генерал-лейтенанту.
Після нагородження бійців 54-ї бригади в Маріуполі президент Петро Порошенко дав розпорядження міністрові оборони доставити їх до місць дислокації на вертольоті, але цьому завадили погодні умови.
"Спроба була – в штабі АТО є телеграма з Маріуполя про відправку вертушки. І дійсно погда була нельотна і ніхто в цій країні не може змусити пілотів летіти, якщо у них немає допуску через погодні умови", – пише радник президента.
В автомобілі КрАЗ, не працювали три обігрівача з трьох.
"Таку машину не можна було випускати в рейс", - пише Бірюков.
Таким чином військові були змушені зустрічати Новий рік в аеропорту Маріуполя.
Їх розмістили в терміналі аеропорту Маріуполя. Разом з особовим складом 131 батальйону охорони. Не курорт, але і не "холодний і порожній ангар".
"Можна було проблемою перевезення 1-го січня зайнятися оперативніше, а не після того, як блискавки заблищали по всіх фронтах", – додав радник президента.
Полторак в свою чергу повідомив у Facebook, що ознайомився з результатами проведеного службового розслідування за фактом неналежної організації перевезення і розміщення військовослужбовців – учасників урочистостей в Маріуполі 31 грудня 2016 року.
"Сім посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення цієї ситуації, отримають дисциплінарні стягнення", – написав він.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко приїхав з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, головою РНБО Олександром Турчиновим, міністром оборони Степаном Полтораком і начальником Генштабу Віктором Муженком у район Широкиного, де вручив державні нагороди військовим.
Пізніше одна з нагороджених, старший сержант 54-ї бригади Валерія Бурлакова, написала у Facebook, що військових, які брали участь в урочистостях, привезли "на КрАЗі без опалення", а потім довго не могли відвезти на позиції.
У свою чергу міністр оборони Степан Полторак доручив Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України провести службове розслідування за фактом неналежного перевезення і подальшого розміщення на Маріупольському аеродромі військовослужбовців-учасників урочистостей у Маріуполі 31 грудня 2016 року.
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