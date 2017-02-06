Призваних офіцерів запасу не будуть примусово відправляти в зону АТО
"Ми постійно наголошуємо на цьому, що військовослужбовці, які будуть проходити службу на офіцерських посадах, в район проведення АТО спрямовуватися не будуть. Це принципова позиція", – повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов, інформують "Українські новини"
За словами Селезньова, в район АТО будуть спрямовувати тільки після укладання офіцером контракту і подання відповідного рапорту.
Крім того, перед тим як відправити цю категорію військових в район АТО, їм влаштують підготовку не менше 3 місяців у навчальних центрах.
Селезньов зазначив, що фактично, такий призов реалізовується в Україні вперше.
Перша призовна хвиля офіцерів запасу розпочнеться в червні, на строкову службу до лав Збройних сили України призвуть близько тисячі військовослужбовців за 80 військовими спеціальностями.
Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.
Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських вищих навчальних закладів громадяни чоловічої та жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.
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