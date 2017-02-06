Призваних офіцерів запасу не будуть примусово відправляти в зону АТО

Такий призов реалізовується в Україні вперше

Міністерство оборони не планує примусово відправляти на службу в район проведення антитерористичної операції покликаних на військову службу офіцерів запасу.

"Ми постійно наголошуємо на цьому, що військовослужбовці, які будуть проходити службу на офіцерських посадах, в район проведення АТО спрямовуватися не будуть. Це принципова позиція", – повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов, інформують "Українські новини"

За словами Селезньова, в район АТО будуть спрямовувати тільки після укладання офіцером контракту і подання відповідного рапорту.

Крім того, перед тим як відправити цю категорію військових в район АТО, їм влаштують підготовку не менше 3 місяців у навчальних центрах.

Селезньов зазначив, що фактично, такий призов реалізовується в Україні вперше.

Перша призовна хвиля офіцерів запасу розпочнеться в червні, на строкову службу до лав Збройних сили України призвуть близько тисячі військовослужбовців за 80 військовими спеціальностями.

Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.