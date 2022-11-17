Офіційно: Ірина Венедіктова призначена послом у Швейцарії

Відповідний указ про призначення колишнього генерального прокурора Ірини Венедіктової послом у Швейцарії підписав Володимир Зеленський, йдеться на офіційному сайті Президента України.

Відповідний указ про призначення колишнього генерального прокурора Ірини Венедіктової послом у Швейцарії підписав Володимир Зеленський, йдеться на офіційному сайті Президента України.

Ірина Венедіктова замінить на посту Артема Рибченка, призначеного попереднім президентом України. Дипломата звільнили наприкінці вересня. Тоді ж стало відомо, що новим послом замість нього може стати пані Венедіктова.

3 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав відповідне подання президентові Зеленському на призначення Венедіктової.

19 липня Верховна рада проголосувала за припинення повноважень Венедіктової на посаді генерального прокурора.

Перед тим Президент відсторонив Ірину Венедіктову та главу СБУ Івана Баканова з посад і пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур зі спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.