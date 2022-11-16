Офіційно: Єврокомісія запропонувала приєднати до Шенгену Болгарію, Румунію та Хорватію
Європейська комісія офіційно запропонувала Раді ЄС ухвалити рішення про приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до Шенгенської зони. Про це єврокомісарка Ілва Йоганссон заявила на брифінгу у Брюсселі, передає "Європейська правда".
"22 країни зараз перебувають у Шенгені і тепер настав час додати ще три. Сьогодні я представляю комюніке із повною підтримкою щодо приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії. Настав час сказати – вітаємо", - сказала вона.
Ці три країни заслуговують на всі привілеї, які передбачає участь у Шенгені. У них інфраструктура і необхідні засоби для управління зовнішніми кордонами, включаючи можливі безпекові загрози", - додала пані Йоганссон.
За її словами, Болгарії, Румунія та Хорватія довели, що відповідають всім необхідним критеріям, у тому числі дотримання прикордонного контролю.
Після цього оголошення вже 8 грудня Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ проголосує за повне приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до Шенгенської зони.
Раніше Болгарія та Румунія успішно зпройшли процес приєднання до Шенгенської угоди у 2011 році. Але вже понад 11 років не було прийнято жодного рішення про скасування внутрішніх кордонів.
У грудні 2021 року Рада ЄС підтвердила, що Хорватія також виконала умови, необхідні для приєднання до Шенгену. Процес тривав з 2016 по 2020 рік.
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