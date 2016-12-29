Офіційних звинувачень у корупції з боку ДФС я не отримувала, - Марушевська

За її словами, звинучення з боку голови Державної фіскальної служба Романа Насірова є безпідставними

Екс-керівниця Одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що не отримувала жодних офіційних звинувачень щодо вчинення нею корупційних дій.

"Це типовий фарс від пана Романа і тих, хто покриває його на вищих рівнях. Тобто, це цілком безпідставні звинувачення. На мою думку, єдине питання, яке нам варто обговорювати в цьому контексті, це чому кримінальні справи щодо корупції не порушені щодо пана Насірова. Тому що той стан в якому є українська економіка, та шалена збіднілість внаслідок бездумної фіскальної політики і всі ті контрабандні потоки, які дуже швидко відновились, після того як він поставив нових керівників на Одеській митниці — вони є підставою для того, щоб ставити питання про кримінальні справи щодо керівника ДФС", — заявила Марушевська в ефірі Громадського.

Відзначимо, сьогодні голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров повідомив, що екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевская потрапила під слідство за підозрою в корупції.

За його словами, фіскальна служба почала розслідування у зв'язку з фактами заниження ціни товарів та іншими порушеннями.

У якості доказу Насіров сказав агентству, що протягом декількох тижнів після відставки Марушевскої в середині листопада митниця Одеської області збільшила свої доходи на 30% (300 млн грн).